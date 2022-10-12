Барселона, Испания, 12 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. 12 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» футбольный клуб «Барселона» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Усман Дембеле, Рафинья, Роберт Левандовски.

«Интер»: Андре Онана, Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.