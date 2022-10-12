Бари, Италия, 12 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В итальянском регионе Пулья (Бари) очередь к некоторым врачам-специалистам в государственных поликлиниках растягивается на полгода, передает Rai 12 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Власти региона рассматривают возможность введения запрета на совмещение работы в государственных клиниках с частной практикой.

Представители медицинских профсоюзов, в свою очередь, ранее отмечали, что недоукомплектованность больниц и поликлиник страны объясняется слишком высоким уровнем нагрузки при слишком низком уровне зарплат.