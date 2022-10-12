Рим, 12 октября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. По данным на 2020 год, каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 5 лет страдает от ожирения или лишнего веса, сообщили 12 октября в национальной службе статистики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

За два года показатель увеличился на 1,6% до 33,2%.

Негативная тенденция была замечена еще до начала эпидемии коронавируса (эпидемия, как считают врачи, также сказалась на ситуации из-за «самоизоляции» и других факторов), положение дел не улучшается, отметили статистики.