Прага, 12 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Въезд запретят власти Чехии российским туристам с 25 октября, сообщил 12 октября журналистам министр иностранных дел республики Ян Липавский.

Frisky007 Чехия

Комментируя итоги заседания правительства Чехии, глава чешской дипломатии анонсировал принятые «меры в отношении граждан Российской Федерации, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, участия в культурных и спортивных мероприятиях».

Ян Липавский «Им будет запрещён въезд в Чехию».

Он добавил, что Прага таким образом «ответила» России на её «удары по гражданским объектам» на территории б. УССР.

Напомним, поводом к «визовой войне» с Россией Запад объявил спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР. При этом запрет на въезд для российских туристов вводят, теряя таким образом доходы, страны ЕС, тогда как США формально остаются в стороне.