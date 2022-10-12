Мадрид, , 19:29 — REGNUM 12 октября в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с бельгийским «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Науэль Лусеро, Рейнилду Мандава, Науэль Лусеро, Коке, Жоффрей Кондогбья, Тома Лемар, Анхель Корреа, Антуан Гризманн.

«Брюгге»: Симон Миньоле, Денис Одои, Андрес Сков Ольсен, Таджон Бьюкенен, Брэндон Мехеле, Лубаде Силла, Рафаэль Онедика Нвадике, Ханс Ванакен, Каспер Нильсен, Ферран Ютлга, Камар Сова.

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.