Москва, 12 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Столичный военкомат направил повестку 32-летней москвичке по фамилии Марлен, не имеющей никакого отношения к армии и медицине. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

По данным источника, повестку на дом принес участковый, передавший ее брату женщины. После того, как родственник Марлен объяснил полицейскому, что в повестке указаны женские данные, тот забрал ее и ушел, не дав сфотографировать. На «горячей линии» операторы были шокированы мобилизованным предписанием для матери малолетнего ребенка и посоветовали обратиться в военкомат. Впоследствии выяснилось, что повестку ошибочно выписал сотрудник военкомата в Бутырском районе. Марлен считает, что подобная ситуация могла возникнуть из-за того, что в военкомате перепутали ее данные с данными брата, вставшего на воинский учет несколькими годами ранее.

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