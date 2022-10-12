Новосибирск, 12 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска уточнили информацию о возмещении расходов на обмундирование для мобилизованных. Власти подчеркнули, что деньги будут возвращены «только в случае выявления трудной жизненной ситуации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Напомним, что начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева на пресс-конференции 12 октября заявила, что семьям мобилизованных новосибирцев вернут деньги, потраченные на покупку формы и лекарств.

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«Уточняем информацию, прозвучавшую на пресс-конференции начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой. Обращаем внимание, что возмещение расходов семьи на обмундирование для военнослужащих, предоставляется только в случае выявления трудной жизненной ситуации, — подкорректировали заявление в городской администрации позже. — В рамках разработки комплекса мер по поддержке семей мобилизованных граждан установлена дополнительная мера социальной поддержки жителям города Новосибирска — оказание социальной помощи лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года, а также членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Городские власти подчеркнули, что реализация данной меры носит заявительный характер, где предусмотрен минимальный пакет предоставляемых документов.

Стоит отметить, что Незамаева ранее также отмечала, что вскоре будет подписано постановление об упрощённом порядке получения компенсации.