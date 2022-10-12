Вашингтон, 12 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Китай незаметно расширяет своё присутствие в Арктике благодаря широкому партнёрству с Россией в различных областях — от использования многофункциональных портов и аэродромов до добычи энергии, а также обмена разведданными и научными исследованиями. Однако этот повышенный интерес и активность ещё не привели к созданию Китаем базы в России. Об этом сообщает пресс-служба военно-морского института США (USNI).

Pro-arctic.ru Китайский ледокол «Снежный Дракон»

Профессор Норвежского института оборонных исследований Лизелотт Одгаард считает, что внимание Пекина по прежнему сосредоточено на Тайване и Южно-Китайском море. Китай мало заинтересован в установлении военного присутствия в Арктике, по крайней мере, на данный момент.

Доцент арктического университета Норвегии Марк Лантейн отметил, что Китай является новичком в Арктике и учится, присоединяясь к другим странам, во многих мероприятиях в регионе. Пекин «очень хочет открытую Арктику», где он может найти бизнес для Полярного Шёлкового пути, который выходит за пределы России, а также обеспечить поставки сжиженного природного газа. Однако последствия пандемии и экономические трудности, с которыми сталкивается Пекин, привели к замедлению основных операций в регионе, добавил эксперт.

«Китай был бы более чем готов помочь России в развитии региона, который он считает своим главным приоритетом в области экономики и безопасности, путем строительства глубоководных портов и железнодорожных узлов и оцифровки водных ресурсов для торговли и обороны», — отметила Одегаард.

Она также добавила, что сейчас, когда Китай смотрит на Северный морской путь, он видит «слишком много морского льда», чтобы в сию минуту сделать его ценным для коммерческого использования. Также Пекин не запланировал никаких транзитных перевозок по северному маршруту на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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