Нижний Тагил, Свердловская область, 12 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области в отношении выходца с территории б. УССР возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ.

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В частности, ему вменяют приготовление к террористическому акту. Также этому гражданину предстоит отвечать за покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина приехал в Россию с территории б. УССР несколько лет назад. Сотрудники ФСБ задержали его при подготовке теракта в одном из административных зданий.