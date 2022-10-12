Ереван, 12 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Запад может воздействовать в своих интересах на политику Турции и Азербайджана в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

President.az Шарль Мишель, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев

«История с образованием гражданской миссии Европейского союза в Закавказье исходит из США. На неё сейчас в Армении возлагается надежда на деэскалацию конфликта. А она действительно может деэскалировать конфликт. Миссия ЕС при участии американцев может потушить конфликт, так какРеджеп Тайип Эрдоган свободен при принятии решений лишь поскольку-постольку. Как только американцы и британцы активизизируют с помощью своего лобби в Турции давление на Эрдогана, он быстренько успокоится и даст приказИльхаму Алиеву прекратить боевые действия. Это будет очень серьёзный успех. Поэтому ситуация не в пользу России. Если американцы и британцы смогут потушить этот конфликт, то Запад будет выглядеть рыцарем на белом коне, разрулившим проблему в регионе. А Россия с бумажным драконом в лице ОДКБ остаётся в лузерах. И ситуация, не несущая для России позитивного характера, к сожалению, будет и дальше развиваться именно таким образом. Я боюсь, что мы в очередной раз пропустили удар», — сказал эксперт.

Напомним, что во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Праге было достигнуто соглашение о размещении на армяно-азербайджанской границе гражданской миссии ЕС.