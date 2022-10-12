София, 12 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло постановление об отмене Договора с Россией «О совместных поездках граждан». Об этом 12 октября сообщает БНР.

Флаг Болгарии

В ближайшее время граждане РФ, имеющие дипломатические и служебные паспорта, будут обязаны получать визы на въезд в Болгарию на общих основаниях.

«Мы намерены привести свое свое международное законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза, который ввел санкции против Москвы», – говорится в документе правительства Болгарии.

Напомним, ранее граждане России, обладающие служебными паспортами, могли находиться в Болгарии без оформления визы в период до 180 дней.