Бишкек, 12 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Объём валового внутреннего продукта Киргизии за девять месяцев 2022 года составил чуть больше 597 млрд сомов (456,4 млрд рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Инфляция

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ВВП вырос на 40,1 млрд сомов (30,6 млрд рублей) или на 7,2%.

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Также стало известно о том, что с начала текущего года прирост потребительских цен и тарифов в среднем по республике установился на уровне 10,6%.

Максимальная инфляция зафиксирована в Нарынской области — в этом регионе она достигла 15%.

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия в Киргизии повысились на 17%, на продовольственные товары и безалкогольные напитки — на 12,4%, на непродовольственные товары — на 7,6%, а тарифы на услуги населению — на 6,6%.

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