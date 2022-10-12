Донецк, 12 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли из тяжёлых гаубиц Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, сообщает 12 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022

По данным представительства, ВСУ выпустили 15 155-мм снарядов.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:15 мск — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – указано в телеграм-канале представительства ДНР.

Кроме того, указано, что ВСУ в 15:20 мск выпустили четыре 155-мм снаряда по Петровскому району Донецка, а в 16:00 мск тремя 155-мм снарядами обстреляли Кировский район.

В 16:05 мск боевики ВСУ подвергли обстрелу Пантелеймоновку, выпустив по ней пять 155-мм снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, гаубицы 155-мм калибра поставляют Киеву США, Польша, Германия и Франция.