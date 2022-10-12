Рига, , 16:02 — REGNUM Система гражданской обороны и управления катастрофами в Латвии в значительной степени является заброшенной сферой, заявил Государственный контроль по результатам проверки системы.

Гражданская оборона Mchs.gov.ru

Как указал Госконтроль Латвии, в существующей модели управления кризисами не предусмотрены ни юридические, ни практические аспекты ее осуществления. В значительной степени создана система, в которой участвуют многие, но никто не несет ответственности, подчеркивают ревизоры.

С 2016 года система гражданской обороны в Латвии децентрализована и деконцентрирована — за координацию управления катастрофами разного вида отвечают разные министерства или самоуправления. Госконтроль считает, что в Латвии необходимо рассмотреть возможность создания учреждения высокого уровня для координации, планирования и развития децентрализованной и деконцентрированной системы управления кризисами.

С учетом быстро меняющейся геополитической ситуации Госконтроль проанализировал реализацию мер по обеспечению готовности на случай войны, военного вторжения или его угрозы, а также контролируемой массовой эвакуации населения, и пришел к выводу, что из 15 мер по обеспечению готовности, предусмотренных национальным планом гражданской обороны, которые предусматривают обеспечение населения продовольствием, товарами первой необходимости и энергоресурсами, защиту культурного наследия, управление неконтролируемым перемещением людей и другое, четыре меры реализованы, четыре начаты и продолжаются, а семь мер до сих пор не реализованы.

Также Госконтроль отмечает, что необходимо проводить учения по гражданской обороне для регулярной проверки эффективности мер, достаточности ресурсов и механизмов сотрудничества. Во время ревизии было установлено, что последние национальные учения по гражданской обороне проводились в 2016 году. Также нет достаточного контроля за устранением недостатков, выявленных в ходе учений.

По итогам ревизии Госконтроль предоставил 17 рекомендаций, которые должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года. Планируется, что с результатами ревизии Госконтроль Латвии также обратится к премьер-министру для обсуждения ее выводов и рекомендаций.