Ереван, , 17:20 — REGNUM Европейский Союз, США и Турция не заинтересованы в установлении мира в Закавказском регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не вижу целесообразности европейского присутствия в регионе, когда есть Россия. Именно Россия является единственной страной, которая заинтересована в спокойствии на постсоветском пространстве и, в частности, в Закавказье. России этот конфликт не выгоден. И Иране конфликт тоже не выгоден. Конфликт выгоден Турции, Европейскому Союзу и американцам. Привлечение туда гражданской миссии ЕС — это наступание на пятки России. Понятно дело, что Никол Пашинян будет это осуществлять. Он будет всячески продавливать эту инициативу, и уже успешно продавил её», — сказал эксперт.

Напомним, что Армения и ЕС достигли соглашение о размещении на армяно-азербайджанской границе гражданской миссии Европейского Союза.