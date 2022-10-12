* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, 12 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Независимый репортёр Стефани Глински заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через мессенджер «засыпали» её списком вопросов об источниках её репортажей. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По её словам, радикалы хотели получить информацию о личности и адресах лиц, опрошенных для её статей, но она отклонила запросы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Глински, пишущая репортажи для таких изданий, как Guardian и Foreign Policy, опубликовала заявление, в котором рассказала о тяжёлых условиях работы журналистов при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она добавляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили ей, что «каждый должен нести ответственность» и что нарушение закона приведёт к таким последствиям, как аннулирование визы и запрет на въезд.

Репортёр, однако, отклонила все требования, несмотря на сильное давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Я твердо верю, что обмен информацией с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые арестовывают и избивают журналистов за репортажи, не только неуместен, но и опасен».

Глински говорит, что четыре года вела репортажи из разных уголков Афганистана, и в эти годы журналисты в Афганистане работали свободно, но за последний год ситуация «кардинально изменилась». Вернувшись к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие ограничения в отношении СМИ и журналистов.

Глински продолжает, что в последний раз была в Афганистане в июне: «Теперь какие-то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вздумали учить и меня. В настоящее время я не могу вернуться в Афганистан, чтобы продолжить вести репортажи, потому что считаю, что это будет иметь опасные последствия».

Она добавила, что во время её последней поездки в Афганистан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разозлились на неё за публикацию некоторых статей и за комментарии в «Твиттере» о деятельности пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили Стефани Глински, что «у соответствующих структур талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть определённые опасения» и они хотят получить от неё «подробности». По словам Глински, радикалы обвинили её в заявлениях, которые на самом деле были утверждениями других, и она отразила это в своих статьях.

Она говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили ей, что «расследование по статье» ещё не завершено, и она обеспокоена этим.

В своём заявлении Глински подчеркнула, что журналисты при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкиваются со множеством проблем, афганские журналисты работают в самых тяжёлых условиях: «Я думаю о своих афганских коллегах, которых регулярно заставляют молчать, арестовывают, избивают и пытают. С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти средства массовой информации в Афганистане больше не свободны, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжат угрожать жизням многих афганцев, в том числе журналистов».

Несмотря на внимание организаций по поддержке СМИ к вопросам права на доступ к информации, свободу выражения мнений и права человека на национальном и международном уровнях, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают подвергать СМИ цензуре и подавлять журналистов. Представителями прессы не разрешается публиковать что-либо с критикой режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и акции протеста.