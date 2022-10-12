Москва, 12 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Программа социальной газификации будет продолжена после 2022 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в стране по поручению президента развёрнута масштабная программа газификации регионов. В неё входит социальная газификация — ускоренное подключение к газу населённых пунктов, в которые уже подведён сетевой газ, без привлечения средств граждан.

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