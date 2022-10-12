Белгородский район, Белгородская область, 12 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Мобильный пункт временного размещения беженцев из Харьковской области оценил в рамках рабочего визита в Белгородскую область глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Алесандр Куренков и Вячеслав Гладков в пункте временного размещения беженцев

Для беженцев с территории б. УССР в области вместе со стационарными развёрнуты и два мобильных пункта. Один из передвижных городков, предназначенных для кратковременного пребывания граждан, посетил глава МЧС. Пункт рассчитан на 840 человек, здесь расположены 87 палаток, 70 из которых — это спальные отапливаемые помещения, предусмотрены комнаты матери и ребёнка, игровые, помещения для приёма пищи. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, любые вопросы стараются решать оперативно, на территории дежурят представители власти, сотрудники полиции и спасатели, также организована психологическая и медицинская помощь.

«Помощь должна быть не поверхностной. Отзывчивость и забота — это то, что должно быть основой нашей работы», — отметил Александр Куренков.

С марта 2022 года из мобильного пункта в другие регионы направили более восьми тысяч беженцев, в том числе свыше двух тысяч детей.