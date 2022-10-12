Брюссель, 12 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. После терактов, произошедших на «Северных потоках», Североатлантический альянс усилил присутствие в Северном и Балтийском морях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах «Северный поток» мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями <…> НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Норвегии перенаправило свою деятельность после того, как правительство страны уведомило о повышенной готовности. На данный момент патруль норвежского побережья и мониторинг за нефтяными и газовыми вышками осуществляют при помощи истребителей F-35.

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