Вологда, 12 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Вологодской области за сентябрь число вакансий для медиков выросло на 76%. По сравнению с октябрем спрос увеличился на 76%. Такие данные приводит hh.ru.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

Согласно данным платформы, в регионе открыто порядка 600 вакансий. Чаще всего требуются врачи — на них приходится больше половины всех предложений. Еще 12% составляют вакансии для медицинских сестер, около 3% — для фармацевтов-провизоров.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти ждут возвращения в регион более тысячи студентов-медиков