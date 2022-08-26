Вологда, 26 августа 2022, 10:33 — REGNUM 240 вологжан поступили в высшие медицинские учебные заведения по целевому направлению, сообщает правительство региона.
Наибольшее количество по целевому направлению — 77 студентов — будет обучаться в Ярославском государственном медицинском университете, еще 71 студент – в Северном государственном медицинском университете Архангельска. Также вологодские целевики поступили в медвузы Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Иванова и Нижнего Новгорода.
По данным правительства, в медицинских вузах по целевому направлению от Вологодчины обучается более тысячи студентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Вологды открыто более пятисот медицинских вакансий.