Вологда, , 10:33 — REGNUM 240 вологжан поступили в высшие медицинские учебные заведения по целевому направлению, сообщает правительство региона.

Наибольшее количество по целевому направлению — 77 студентов — будет обучаться в Ярославском государственном медицинском университете, еще 71 студент – в Северном государственном медицинском университете Архангельска. Также вологодские целевики поступили в медвузы Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Иванова и Нижнего Новгорода.

«На протяжении всего периода обучения студенты-целевики получают дополнительную стипендию от области в размере четырех тысяч рублей ежемесячно, и гарантированное место для будущего трудоустройства. Вместе с тем это накладывает на будущего врача обязательство — после завершения обучения он должен вернуться в родной регион и не менее трех лет отработать по профилю в наших медицинских учреждениях», — рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

По данным правительства, в медицинских вузах по целевому направлению от Вологодчины обучается более тысячи студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Вологды открыто более пятисот медицинских вакансий.