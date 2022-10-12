Джакарта, 12 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Министр малого бизнеса, продвижения экспорта и международной торговли Канады Мэри Ын заявила, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Канадой и Индонезией создает новые рабочие места и возможности для предприятий, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

«Таким образом, реальная функция экономического партнерства заключается в создании рабочих мест, в создании хороших рабочих мест для жителей Индонезии и Канады», — заявила министр Канады.

Во время визита, который также был осуществлен для продвижения соглашения, Мэри Ын встретилась с женщинами-предпринимателями в Индонезии.

«Это пойдет на пользу нашему бизнесу и, конечно же, нашей экономике. Экономика, которая предлагает множество областей сотрудничества, будь то сотрудничество в энергетическом переходе, использование чистых технологий, сельское хозяйство, образование, экологически чистая инфраструктура, цифровая коммерция», — заявила Мэри Ын.

По словам канадского министра, Индонезия является важным рынком для Канады. Учитывая двусторонние отношения, которые существуют уже 70 лет, и сотни миллионов людей в Индонезии, Канада считает важными усилия по углублению отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заверил, что проект высокоскоростного поезда Джакарта-Бандунг готов, и лидеры Индонезии и Китая смогут в этом убедиться 16 ноября.

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