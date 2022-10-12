Курганинск, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Житель Краснодарского края предстанет перед судом за незаконную рубку леса на 64,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе кубанского управления МВД России 12 октября.

Зеленокорый ясень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из материалов уголовного дела следует, что 34-летний житель Крыловского района, выполняя задание по уборке сухостоя и обрезке деревьев, препятствующих проезду техники, незаконно спилил в полезащитной полосе 79 деревьев породы гледичия и 159 деревьев ясеня. Сумма причиненного ущерба превысила 64,7 млн рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений злоумышленнику грозит до семи лет колонии.