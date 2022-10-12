Москва, 12 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Взрывы на трубопроводах «Северный поток» являются актом международного терроризма. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, нет сомнений, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного терроризма. Он отметил, что «Северные потоки» лишены политической подоплёки, это чисто коммерческий проект.

Президент России рассказал, что мировая экономика и энергетический комплекс переживают острый кризис, связанный со стабильностью цен и разбалансировкой рынка.