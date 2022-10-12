Москва, 12 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Американцы могут заставить ЕС покупать нефть у себя, и не только нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Есть большой разрыв между тем, сколько ОПЕК+ разрешил себе добывать, и сколько в реальности добывают страны-участницы», — заявил эксперт.

У ряда стран будет физическое сокращение добычи нефти. Это явный месседж американцам: мы не хотим падения цен на нефть, и мы не хотим, чтобы, натренировавшись на России вводить «предельные цены», через несколько лет их ввели против нас, пояснил Митрахович.

«США могут заставить потом ЕС покупать нефть не у теократических монархий Персидского залива, а у себя, да еще и заставить покупать массу другой готовой продукции — от азотных удобрений до автомобилей, после деиндустриализации стран ЕС», — заключил политолог.

Напомним, что ранее участники соглашения ОПЕК+ пришли к решению сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.