Волгоградская область, , 13:48 — REGNUM Помощь в оплате детских садов, оздоровлении и получении соцуслуг получат семьи мобилизованных граждан Волгоградской области. О дополнительных мерах поддержки корреспонденту ИА REGNUM 12 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Администрация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Андрея Бочарова о предоставлении разовой региональной выплате резервистам в размере 100 тысяч рублей.

В семьях мобилизованных дети-школьники будут обеспечены бесплатным горячим питанием, смогут бесплатно посещать кружки и секции, для них разработают сертификаты на отдых и оздоровление в профильных организациях Волгоградской области.

Студентов-очников государственных ссузов региона, чьи отцы мобилизованы, обеспечат бесплатным питанием и именной стипендией, студентов-платников очных отделений ссузов и вузов, учредителями которых являются органы исполнительной власти области, освободят от оплаты.

Члены семей мобилизованных граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь, внеочередное предоставление срочных социальных услуг, бесплатное предоставление в первоочередном порядке технических средств реабилитации во временное пользование и содействие в оформлении мер соцподдержки, поиске подходящей работы, прохождении профессионального обучения и других услуг.

Органам местного самоуправления муниципалитетов рекомендовано предусмотреть освобождение от платы за услуги муниципальных детсадов.