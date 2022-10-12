Скопье, 12 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Северной Македонии ведется подготовка к открытию болгарской ассоциации «Король Фердинанд» в муниципалитете Богданци. Эта болгарская ассоциация станет третьей в стране — ранее были открыты ассоциации «Король Борис III» и «Ванко Михайлов». Об этом сообщает 12 октября Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 11 октября заявил, что названия этих ассоциаций носят имена пособников фашистского режима, а потому никак не способствуют улучшению отношений между Северной Македонией и Болгарией, а также задевают чувства граждан Северной Македонии, особенно представителей еврейской общины.

Министерство юстиции Северной Македонии сформировало орган для оценки допустимости использования конкретных наименований ассоциаций.