Берлин, 12 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Россия готова отремонтировать «Северные потоки» и начать поставки газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Евро. Германия

«Россия заявляет о готовности всё отремонтировать и начать поставки», — заявил эксперт.

Эта позиция должна укрепить нашу репутацию поставщика, помочь достучаться до индустриальных элит Германии и других европейских стран, заключил политолог.

Напомним, что в результате диверсии были подорваны три нитки российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»