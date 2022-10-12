Белград, 12 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Сербия должна четко определить свое место на новой геополитической карте мира на следующие сто лет. Об этом заявила вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 12 октября.

Mre. gov. rs Зорана Михайлович

По ее словам, «Россия ведет не освободительную, а захватническую войну» на территории б. УССР, а ее президент Владимир Путин «каждого гражданина, каждого ребенка и мир в целом привел на один шаг до страданий».

«В такой ситуации мы должны иметь четкую позицию и найти свое место на следующие сто лет. Мир меняется, геополитическая ситуация изменилась, и мы должны смотреть в будущее и искать свое место», — процитировал телеканал Н1 слова Михайлович.

Напомним, что ранее Зорана Михайлович заявила, что место Сербии — в Европе, ее стратегическая цель — членство в Евросоюзе, с чьей политикой политика Сербии должна быть приведена в соответствие, и она ожидает, что новое правительство ясно продемонстрирует уважение европейских принципов. Согласование внешней политики Сербии в политикой ЕС подразумевает введение санкций против России.