Джакарта, 12 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заверил, что проект высокоскоростного поезда Джакарта-Бандунг готов, и лидеры Индонезии и Китая смогут в этом убедиться 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

oktaviono Поезд. Индонезия

«С финансированием скоростных поездов теперь все улажено. Мы осуществляем сотрудничество с Китаем, по-прежнему», — пояснил Лухут Бинсар Панджаитан.

Ранее финансирование проекта скоростного поезда вызывало полемику. Это было вызвано изменением отношения президента Индонезии Джоко Видодо к финансированию проекта. В сентябре 2015 года президент заявил, что не будет использовать государственный бюджет. Затем в 2021 году президент аннулировал свое заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия последовательна в своем мнении о том, что конфликты между странами должны разрешаться мирным путем за столом переговоров.

Читайте также: Глава МИД Индонезии: конфликты должны разрешаться миром