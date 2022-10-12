Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Бойцам сводного отряда полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выполняющим задачи по охране общественного порядка на территории проведения специальной военной операции, передана помощь от жителей Петербурга. Передача помощи состоялась на базе отряда, сообщил 12 октября вице-губернатор Северной столицы Валерий Пикалёв.

t. me/pikalev_spb Передача помощи бойцам сводного отряда ГУ МВД по С.-Петербургу и Ленобласти

«Передали бойцам специальное снаряжение и оборудование, приобретённые по инициативе неравнодушных петербуржцев. Ребята мужественно и самоотверженно выполняют свой долг. Пожелаем им удачной службы!», — написал чиновник в своём личном блоге.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Петербурга 12 октября обратилось к губернатору с предложением использовать средства городского бюджета, в том числе резервного фонда, для закупки товаров, необходимых для оснащения мобилизованных граждан.