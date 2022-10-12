Москва, 12 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Законопроект об упрощении идентификации при оплате товаров магазинах за рубежом внес в Госдуму депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предусматривается право осуществления кредитными организациями перевода электронных денежных средств в пользу получателя — организации, созданной за пределами территории России, в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности без проведения идентификации клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца упрощенной идентификацией клиента — физического лица, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей.

В виду сложившейся геополитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционнык списки недружественных стран, все чаще возникает проблема с оплатой покупок гражданами в привычных иностранных интернет-магазинах, привел аргумент Луговой.

Сейчас клиент — физическое лицо может без прохождения идентификации/упрощенной идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тыс. рублей в интернет-магазине, зарегистрированном на территории Российской Федерации. Однако, совершить аналогичную операцию в иностранном интернет-магазине не может. Для этого клиенту необходимо совершить дополнительные действия: либо пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделении банка.