Москва, 12 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин действительно контактировал с американским бизнесменом Илоном Маском, однако разговор состоялся около полутора лет назад. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Heisenberg Media Илон Маск

«Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор», — сказал Песков.

Он при этом не стал уточнять детали разговора Путина и Маска.