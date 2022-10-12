* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Амануддин Мансур в ходе представления на должность губернатора афганской провинции Бадахшан заявил, что, если Фронт национального сопротивления Афганистана и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут войну с целью свержения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), им «не победить». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Вновь назначенный губернатор Бадахшана призвал противников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в первую очередь, Фронт сопротивления, перестать «упираться».

Амануддин Мансур был представлен в качестве губернатора лично начальником штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Фасихуддином Фитрахом вместо Абдул Гани Фаика.

Маулави Мансур призвал жителей Бадахшана не допустить, чтобы их дети попали под влияние вражеской пропаганды и погибли в результате этого. Также Мансур предупредил оппозиционные группировки, и, прежде всего, Фронт национального сопротивления о пресечении любых попыток расширения деятельности в Бадахшане.

На прошлой неделе Фронт сопротивления заявил о захвате уезда Шикаи и пленении губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что было категорически опровергнуто радикалами.

Напомним, Фронт национального сопротивления ведёт борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде провинций, включая Панджшер, Баглан, Тахар и Каписа. В последние недели произошли ожесточённые столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления в провинции Бадахшан.