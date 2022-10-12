Москва, 12 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В России на федеральном уровне не принималось никаких решений о «второй волне» частичной мобилизации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

«Никакой новой волны [мобилизации] нет», — сказал Песков.

Он также призвал журналистов «у каждого конкретного губернатора уточнять, что он имеет в виду» под словами о «второй волне» мобилизации.

Ранее в правительствах Ростовской и Курской областей заявили о начале новой волны частичной мобилизации.