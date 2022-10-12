Сеул, , 11:55 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социального обеспечения страны Чо Гю Хона.

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По состоянию на последнюю неделю сентября заболеваемость гриппом в стране составила 7,1 на 1000 человек. За неделю показатель вырос на 44,9%.

Министр отметил, что особое беспокойство вызывает рост числа заболевших среди детей в возрасте до шести лет. Среди данной возрастной группы показатель вырос более чем на половину, составив 12,1 на 1000 человек.

В министерстве также предупредили о возможной одновременной вспышки сезонного гриппа и коронавируса.