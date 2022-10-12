Москва, 12 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных москвичей смогут получить от правительства столицы дополнительную финансовую поддержку в ускоренном режиме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«После объявления частичной мобилизации мы приняли решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные Силы, в размере 50 тысяч рублей в месяц», — написал Собянин.

Градоначальник уточнил, что процесс передачи личных данных мобилизованных займет некоторое время, вследствие чего близкие родственники могут написать заявление в городской Центр поддержки семей мобилизованных, который находится на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, и получить эту выплату в качестве адресной соцпомощи.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по мнению заместителя руководителя экспертно-правовой службы аппарата Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Натальи Рябовой, в России следует рассмотреть процедуру приостановления работы ИП или микропредприятий с мобилизованным руководителем с приостановлением налоговых и отчетных обязательств. Она также отметила, что следует отменить наказания за нарушения в сфере трудового законодательства, вызванные мобилизационными мероприятиями.