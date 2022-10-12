Донецк, 12 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевских боевиков обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Житель Запорожской области передавал киевским боевикам данные о российских военных, его задержали сотрудники Росгвардии.