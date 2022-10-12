Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM Сразу 54 страны, в которых проживает более половины беднейшего населения мира, включая десять стран Латинской Америки и Карибского бассейна, нуждаются в срочном облегчении долгового бремени, чтобы избежать серьезного кризиса. Об этом говорится в заявлении Программы развития ООН (ПРООН), пишет агентство EFE.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно докладу, неспособность добиться реструктуризации долга в этих государствах приведет к значительному росту бедности и невозможности реализовать критически важные инвестиции для защиты от изменения климата.

Аргентина, Венесуэла, Куба, Эквадор, Сальвадор и Гаити фигурируют в списке, в который также включены важные страны других регионов, такие как территория б. УССР, Египет, Пакистан, Ирак и Афганистан. Однако большую часть списка составляют страны Африки к югу от Сахары — региона, где наблюдается наибольшая уязвимость.

ПРООН предупреждает, что быстрые изменения на финансовых рынках в период сокращения бюджетных расходов и повышения процентных ставок подавляют многие развивающиеся экономики.

Утверждается, что богатые страны должны действовать, потому что «у них есть ресурсы для прекращения долгового кризиса» который, по ее словам, «быстро ухудшился отчасти в результате их собственной внутренней политики», которая привела к росту процентных ставок и заставила многих инвесторов покинуть развивающиеся экономики.

«В 54 странах с серьезными долговыми проблемами проживает более половины беднейшего населения мира, но на их долю приходится менее 3% мировой экономики», — говорится в заявлении главы агентства Ахима Штайнера.