Екатеринбург, 12 октября 2022, 10:48 — REGNUM Директора школ Екатеринбурга и их заместители получат бронь от мобилизации. Об этом журналистам сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко.

Учитель
Учитель
(сс) Alexas Fotos

По словам чиновника, бронь также могут получить учителя, если их включат в списки, переданные в военкомат. При этом каждая школа самостоятельно составляет такие списки мужчин-учителей. Точное число получивших отсрочку подобным образом неизвестно.

«Для нас это важный вопрос, так как в образовании недостаточно мужчин и все-таки они должны быть в сфере», — подчеркнул Константин Шевченко.

Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.