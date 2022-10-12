Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Свердловской области скончался четвёртый мобилизованный, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья, — приводит слова Иванова ТАСС. — У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось».

Депутат курирует ситуацию с мобилизованными на Урале. Максим Иванов рассказал, что ситуацией занимаются органы следствия и военная прокуратура.

Ранее в Свердловской области по разным причинам умерли трое мужчин, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.