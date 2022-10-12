Екатеринбург, 12 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Свердловской области скончался четвёртый мобилизованный, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья, — приводит слова Иванова ТАСС. — У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось».

Депутат курирует ситуацию с мобилизованными на Урале. Максим Иванов рассказал, что ситуацией занимаются органы следствия и военная прокуратура.

Ранее в Свердловской области по разным причинам умерли трое мужчин, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.