Четвёртый мобилизованный умер в Свердловской области
Екатеринбург, 12 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Свердловской области скончался четвёртый мобилизованный, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья, — приводит слова Иванова ТАСС. — У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось».
Депутат курирует ситуацию с мобилизованными на Урале. Максим Иванов рассказал, что ситуацией занимаются органы следствия и военная прокуратура.
Ранее в Свердловской области по разным причинам умерли трое мужчин, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.