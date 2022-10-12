Переговоры о формировании нового правительства Швеции не завершены — SvD
Стокгольм, 12 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Переговоры между правыми партиями о формировании нового правительства Швеции до сих пор не завершены. Об этом 12 октября сообщает газета SvD.
Это означает, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон не сможет представить какое-либо окончательное объявление о завершении переговорного процесса, когда он встретится с тальманом 12 октября в полдень по московскому времени.
Однако переговоры, похоже, продолжаются до «самого конца», до самой последней минуты, пишут журналисты. В половине десятого утра (московское время) в здание канцелярии Умеренных вошли несколько переговорщиков от других партий.
Согласно партийным источникам газеты GP, переговоры зашли в тупик, особенно между Шведскими демократами и Либералами.