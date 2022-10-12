Стокгольм, 12 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За несколько часов до объявления о том, будет ли в Швеции в ближайшие дни новое правительство или с этим стоит подождать, в студию телеканала SVT пришел бывший премьер-министр и министр иностранных дел страны Карл Бильдт, который рассказал о том, чем он будет заниматься после смены власти в Русенбаде.

Iiss.org Карл Бильдт

Так, Бильдта спросили, какова будет его роль в новом правительстве. Он отвечает, что постарается продолжать «помогать» по-разному, используя имеющийся у него опыт, и что могут быть области, в которые он может внести различный вклад, но это еще предстоит выяснить.

«Например, министр иностранных дел? Да или нет?» — спросила ведущая.

«Думаю, что есть и другие вещи, которые я могу делать лучше и где я могу быть полезным», — ушел от ответа Бильдт.

«Кажется, ты не исключаешь такую возможность?» — не отставала журналистка.

«Никогда не стоит ничего исключать», — отреагировал влиятельный политик.