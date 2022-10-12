София, 12 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Сотрудники основных государственных транспортных компаний столицы Болгарии Софии объявили о намерении провести всеобщую забастовку с требованием повышения заработной платы и расширения списка категорий социальных выплат. Об этом 12 октября сообщает БНР.

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По некоторым данным, 11 октября руководство местного отделения профсоюза «Федерации транспортников» передало в администрацию Софии и секретариат правительства Болгарии письма, в которых содержится предложение увеличить зарплаты в отрасли на 30%.

«Если наши послания не будут приняты во внимание, городской транспорт в Софии остановится», — пообещали организаторы акции.

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней активисты блокируют основные дорожные перекрестки в центре Софии, по которым осуществляется движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, запланирован массовый отказ машинистов софийского метрополитена выводить вагоны на главные линии.