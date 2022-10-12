Москва, 12 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Константин Богомолов снимает сериал в жанре мелодрамы, в котором он исполнит главную роль. Об этом 12 октября сообщает mk.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Константин Богомолов

Сюжет картины расскажет о жизни успешного архитектора (Богомолов), который не может окончательно расстаться с тремя бывшими жёнами, пытаясь держать отношения с каждой из них в тайне. В какой-то момент мужчина заводит молодую любовницу, после чего в его жизни появляются серьёзные проблемы, поскольку бывшие супруги выступают категорически против такого развития событий.

В проекте участвуют Александра Ребенок, Юлия Снегирь, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Дарья Екамасова и Игорь Верник, в качестве продюсера выступает Валерий Тодоровский.

Напомним, ранее Константин Богомолов руководил съёмками сериалов «Содержанки», «Безопасные связи» и «Хороший человек». В августе 2022 года режиссёр заявил, что не встречался с проявлениями русофобии в западных странах.