Канберра, 12 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Директор турнира Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) Крейг Тайли заявил, что организаторы главного мероприятия по теннису в Австралии в 2023 году не будут лоббировать интересы не привитого от COVID-19 сербского спортсмена Новака Джоковича, который был депортирован из Австралии накануне турнира в этом году. О подробностях написала новостная служба AAP.

Carine06 Новак Джокович

Ранее теннисные организации по всей Австралии принимали активное участие в скандале, во время которого Джокович был заперт в отеле на карантин, пока его дело о депортации рассматривалось в суде.

Сейчас на бывшую первую ракетку мира наложен трехлетний запрет на въезд в Австралию, но он может подать прошению новому министру Австралии по делам иммиграции Эндрю Джайлзу с просьбой отменить эту меру. В свою очередь директор Australian Open Крейг Тайли отметил, что Джоковича допустят до турнира, но просить за него австралийские власти организаторы не станут.