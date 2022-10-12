Нджамена, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке подал в отставку, чтобы в стране сформировалось новое правительство после инаугурации президента Махамата Идрисса Деби, сообщает канцелярия чадского лидера.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Падаке возглавил переходное военное правительство после того, как Махамат Идрисс Деби пришел к власти после смерти своего отца Идрисса Деби в апреле 2021 года. Военный совет во главе с Деби должен был править в течение 18 месяцев, однако выборы было решено перенести на два года — до осени 2024 года.

Ожидается, что вскоре президент объявит имя нового премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября правительство Панамы неожиданно сменило министра иностранных дел. Новым главой панамского МИД стала Джанаина Тевани.

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