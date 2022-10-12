Нджамена, 12 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке подал в отставку, чтобы в стране сформировалось новое правительство после инаугурации президента Махамата Идрисса Деби, сообщает канцелярия чадского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Падаке возглавил переходное военное правительство после того, как Махамат Идрисс Деби пришел к власти после смерти своего отца Идрисса Деби в апреле 2021 года. Военный совет во главе с Деби должен был править в течение 18 месяцев, однако выборы было решено перенести на два года — до осени 2024 года.

Ожидается, что вскоре президент объявит имя нового премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября правительство Панамы неожиданно сменило министра иностранных дел. Новым главой панамского МИД стала Джанаина Тевани.