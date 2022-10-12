Мелитополь, 12 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сработало на центральном рынке Мелитополя Запорожской области, сообщает 12 октября РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Происшествие случилось на улице 50 лет Победы. Незадолго до открытия рынка у главного входа сработало взрывное устройство. В результате нанесён ущерб одной из торговых точек. На месте работают полиция и кинологи, происходит досмотр участков рынка, опрашиваются свидетели.

По данным СМИ, взрывное устройство было самодельным, малой мощности. Оно могло использоваться для запугивания населения города.